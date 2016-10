/ / População realizam manifestação e cobra melhorias da empresa Águas de Guarantã

A população de Guarantã do Norte/MT já está no limite, com a empresa Águas de Guarantã, referente à péssima qualidade de Água que a empresa vem oferecendo, para os consumidores. Se não bastassem as constantes interrompimentos no fornecimento do precioso liquido, o alto valor cobrado dos consumidores.





Na tarde da terça-feira (03/10) vários consumidores estiveram no Ministério Público, para fazerem um pedido que o Ministério tome uma providência o mais rápido possível. Uma comissão foi formada, por consumidores, vereadores e dois representantes da empresa Águas de Guarantã e foram recebidos pela Promotora de justiça Dra. Tereza Fernandes.





Na oportunidade ela ouviu as reclamações tanto da parte dos consumidores como também as promessas de melhorias e a solução dos problemas por parte dos representantes da empresa. Segundo a promotora, o Ministério Público tomou ciência das problemáticas trazida pela população, e foram orientados que façam um abaixo assinado e de posse deste documento, se a empresa não cumprir com o prometido, será instaurado um inquérito civil onde será aplicadas as medidas da lei.





Segundo o representante da empresa o Senhor Lineu Machado, os problemas serão todos eles sanados e a empresa estará investindo alto para sanar de vez a problemática, ele pediu que os consumidores aguardassem as soluções. Os consumidores presente no manifesto demonstraram duvidas nas promessas, uma vez que, estes tipos de pro meças já vem rolando a mais de quatro anos e a população já não suportam mais tanto descasos da parte da concessionária.





A água que a empresa vem distribuindo, esta chegando até os consumidores, com uma coloração escura e com mau cheiro. Outro fator que vem indignando os consumidores são as constantes altas no valor da conta de água e quando vão reclamar, no escritório, muitas das vezes são mal atendidos, por funcionários sem preparação para dar informações. Isso da o entender de que, a empresa além de não investir em melhorias também não investe em qualificar seus atendentes de como proceder com seus clientes.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

População está fazendo um abaixo assinado