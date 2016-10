/ / Policia de Guarantã do Norte prendeu acusado de estuprar criança na cidade de matupá

Na tarde da última terça-feira (25/10), aconteceu no bairro setor industrial, na cidade de Matupá/MT um estupro de vulnerável. O acusado Anderson José de Morais, 33 anos, chegou a sua residência e se deparou com a sua afilhada que brincava com uma coleguinha de apenas oito anos, foi quando o suspeito praticou o ato e ameaçou a menina e sua família de morte se a mesma contasse para alguém.





Ao retornar para casa, mesmo com as ameaças sofrida a mesma contou para a sua mãe que, de imediato acionou a policia, mas o monstro após praticar o estupro, desconfiado com o que poderia lhe acontecer, pediu demissão do seu trabalho e fugiu. A foto de Anderson Jose foi divulgada nas redes sociais e com isso facilitou e fez com que alguém o visse e o denunciasse a policia.





Na noite de quarta-feira (26/11) a Policia Militar de Guarantã do Norte/MT recebeu um comunicado de que o referido estuprador se encontrava escondido em um sitio na linha 31. Com as informações a policia militar e civil, armaram um plano e logo pela manhã de quinta-feira (27/11), os policiais se deslocaram até a linha 31 e ao chegar no local por volta das 06h00min fizeram a prisão do elemento que ainda estava dormindo.





O acusado foi trazido para a delegacia Judiciária de Policia Civil, após ser ouvido pelo delegado o mesmo será transferido para o presídio de Peixoto de Azevedo.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias