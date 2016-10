Cada vez mais as pessoas estão procurando por profissionais especialista para acompanhar e instruir como reduzir medidas ou até mesmo aprender a ter uma boa e saudável alimentação para fazer bonito no verão que está se aproximando. Mediante isso, a Nutricionista e Personal Nutri Chef Vanessa Prieto , comenta da Importância da Nutrição no dia a dia.





A Nutrição está completamente inserida na vida das pessoas. Hoje em dia sabemos que através do alimento podemos prevenir doenças e usufruir de uma vida mais saudável e feliz. O alimento não é só combustível para o corpo funcionar, mas também exerce um papel social. Os encontros familiares, profissionais ou entre amigos geralmente são ao redor de uma mesa com os mais diversos alimentos que seguem moda (finger food, receitas regionais, saudáveis, vegetarianas até os festivais que vão de bacon a coxinha e churros), tradição (receitas de família) e também praticidade (fast food, comidas congeladas ou semi prontas).

E como fazer as melhores escolhas nesse universo de sabores, tendências e correria do dia a dia? Através da Nutrição! Ela que alinha atividades diárias com necessidades, objetivos, informações e planejamento para que as pessoas possam sim saber fazer as melhores escolhas!





Em uma consulta, avalio o paciente como um todo. Desde a solicitação de exames laboratoriais, a avaliação antropométrica que basicamente consiste em acompanhamento de peso, medidas e dobras cutâneas que são aferidas com adipômetro, a avaliação do histórico e da rotina alimentar do paciente, antecedentes familiares, seus objetivos, a relação emocional dele com o alimento e como é seu círculo de convivência .





O planejamento alimentar precisa ser personalizado, pois a alimentação sempre será um momento de prazer. É importante respeitar a individualidade do paciente e desenhar essa dieta de forma que ele alcance seus objetivos e descubra o quão saborosa pode ser uma alimentação mais saudável. É possível sim viver bem, comer bem e não virar anti social.





A alimentação deve unir e não afastar ou isolar as pessoas. "Quantas vezes você deixou de ir a um barzinho porque você está de dieta? E a culpa quando come o pudim maravilhoso que sua mãe faz todo domingo?" No planejamento adequado você saberá como participar desses eventos, quanto você pode comer e em que horário.





Nunca esqueçam que são os novos hábitos que formarão um novo estilo de vida.





E não tenham medo, nutricionista não é bicho de sete cabeças e sim um aliado fundamental para pegar em sua mão e acompanhar você nessa nova jornada mais saudável e mais feliz! Aproveite!





