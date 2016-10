/ / Palmeiras empata com o Cruzeiro, e titulo fica comprometido

Raposa para o líder do campeonato no Allianz Parque, empata em 0 a 0 e ajuda o Flamengo

O Palmeiras entrou em campo com uma boa vantagem na liderança, porém saiu da Arena em uma situação complicada. Nem mesmo os mais pessimistas esperavam um 0 a 0 entre Palmeiras e Cruzeiro, mas fora de casa a raposa conseguiu para o líder do campeonato na noite desta quinta-feira (13), e graças a Zé Roberto, o verdão ainda assegurou um ponto.

Contando com o apoio de seus torcedores, o time da casa iniciou muito bem a partida, criando boas chances com Gabriel Jesus, Dudu e Tchê Tchê, mas que desperdiçaram ótimas oportunidades, que vieram fazer falta no fim da partida.

Sentiu-se em casa

Após escapar da zona de rebaixamento e contar com uma boa sequência de resultados, o Cruzeiro passou a sentir-se em casa na Arena Allianz Parque, principalmente no segundo tempo, quando quase abriu o placar aos 17 minutos, Robinho teve a oportunidade de ficar cara a cara com Jailson, porém após a finalização, Zé Roberto estava lá para salvar em cima da linha.

Perto da taça?

Antes de entrar em campo, o Palmeiras tinha três pontos de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo, no entanto, após empatar com a Raposa e o time rubro-negro vencer o FLu, o verdão segue na liderança com apenas um ponto de vantagem, ou seja, qualquer tropeço o Palmeiras pode deixar a ponta da tabela e ver o título ir por “água a baixo”.

