/ / Palmeiras domina, vence o lanterna com facilidade e segue com vantagem na liderança

Com golaço de Tchê Tchê e gol de Alecsandro, Palmeiras vence o América por 2 a 0 e mantém vantagem na ponta da tabela





Como era esperado, o líder do campeonato não sentiu dificuldades diante do lanterna da competição. Na tarde deste domingo (09), o Palmeiras contou com seus torcedores no Estádio do Café em Londrina, para vencer o América com muita tranquilidade, contanto com um golaço de Tchê Tchê e um gol de Alecsandro, para assegurar mais três pontos e seguir firme na ponta da tabela.





Domínio alvi verde

Diante de uma equipe com pouca qualidade técnica, o Palmeiras assumiu a posse de bola e criou as melhores chances de gols, não demorou para o time paulista abrir o placar, aos dois minutos de jogo, Tchê Tchê mandou uma bomba da entrada da área e estufou a rede do goleiro João Ricardo.

Nos minutos finais do segundo tempo, Alecsandro muito oportunista completou a vitória, garantindo mais três pontos ao verdão.

Tabela

Com a vitória, o Palmeiras se mantém na liderança, com 60 pontos. Já o América segue na lanterna, com apenas 21 pontos.

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (13), o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro na Fonte Luminosa, já o América encara o Atlético no Mineirão.

Por Bruna Ficagna