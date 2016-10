/ / Palmeiras derrota o Sport e distância para o Flamengo já é de seis pontos

O Palmeiras derrotou o Sport por 2 a 1 neste domingo, no estádio Palestra Itália, e ampliou para seis pontos a vantagem para o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão, primeiro colocado desde a 19ª rodada, chegou aos 67 pontos graças aos gols de Dudu e Tchê Tchê no primeiro tempo – Rogério marcou para os pernambucanos. Restam, agora, apenas seis jogos para a equipe do técnico Cuca confirmar o título nacional.

O gramado do Palestra Itália, alvo de críticas de jogadores e de Cuca durante a semana, não se recuperou das últimas apresentações musicais e voltou a atrapalhar uma partida do Palmeiras. Não foram poucas as situações em que a bola saiu dos pés dos atletas após quicar no campo. Placas de grama também se soltaram em diversas localizações.

O Verdão tentará ampliar ainda mais a vantagem na liderança no próximo sábado, ao disputar um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o vice-líder Flamengo medirá forças com o Atlético-MG, terceiro colocado, em Belo Horizonte. Já o Sport, que soma 38 pontos e corre risco de rebaixamento, duelará com a Ponte Preta, na quinta-feira, na Ilha do Retiro.

Dudu foi o autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória contra o Sport, no Palestra Itália (Foto: Djalma Vassao/Gazeta Press)

Por Edoardo Ghirotto - São Paulo , SP