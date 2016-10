/ / Novo terminal rodoviário de Sinop terá investimento de mais de R$ 18 milhões

A prefeitura de Sinop homologou esta semana a empresa vencedora da licitação para concessão do novo terminal rodoviário do município. O detentor da concessão, que terá duração de 25 anos, é o Consórcio Grupo JVF, composto pelas empresas Geoserv Serviços de Geotecnica e Construção Ltda; e El Shadai Participações e Empreendimento Imobiliários Ltda – ambas do Estado de Goiás.

O consórcio venceu a licitação apresentando o projeto para a construção de uma nova Rodoviária, projetando um investimento de R$ 18 milhões. O preço de referência fixado pela prefeitura era de R$ 13,1 milhões. Ou seja, o futuro terminal tende a ser R$ 5 milhões melhor do que o projeto da prefeitura.

A contrapartida da prefeitura na concessão é a disponibilização do terreno, uma área pública de 38,4 mil m² (Lotes 142 e 143), no Setor Residencial Norte. Nessas duas quadras, situadas na Avenida das Palmeiras esquina com Avenida dos Jacarandás, é que será construído o novo terminal rodoviário.

A estrutura deverá conter área coberta mínima de 17,9 mil m², com a implantação de centro de serviços, centro de lazer, centro de compras, pavimentação, calçamento, jardinagem e arborização de seu entorno. A rodoviária deverá dispor de instalações para Administração, Manutenção, Exploração Comercial e da Gerência.

As maquetes do projeto apresentado pelo Grupo JVF revelam um terminal imponente, amplo e com vários elementos urbanísticos em seu entorno, como jardins, espelhos d’água e chafariz. Ainda que o modelo arquitetônico seja conservador (um “caixote” similar a rodoviária de Rondonópolis), a estrutura deve primar pela funcionalidade, uma vez que a planta de referência foi aprovada pelo Prodeurbes (departamento de engenharia da prefeitura).

Ao vencer a licitação o Grupo passa a ter a permissão para construir o terminal e posteriormente operar a estrutura, fazendo a devida exploração comercial. Não há qualquer garantia de lucratividade para a empresa ou aporte financeiro por parte da prefeitura. As despesas administrativas, previsões relativas à demanda e à receita são de responsabilidade exclusiva da Concessionária. O edital frisa que “não será permitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade ou a deficiência grave, por ocasião da prestação dos serviços”.

Dentro dos 17,9 mil metros quadrados da Nova Rodoviária, 2 mil m² serão de salas comerciais internas diversificadas. A área de espera dos passageiros no embarque e desembarque deverá conter no mínimo 636 acentos. Esses pontos deverão contar com catracas para fazer o registro dos usuários – uma forma a mais de controlar a emissão e cobrança de tarifas. A rodoviária terá 12 plataformas, que são os espaços para parada dos ônibus e embarque/desembarque de passageiros.

O terminal deverá contar com banheiros masculinos e femininos, com 5 lavatórios, 10 vasos sanitários e 5 chuveiros cada – incluindo os adaptados para portadores de deficiência. O saguão trará lojas, quiosques e uma praça de alimentação.

Entre os serviços para os usuários, o terminal deverá ter uma cessão de achados e perdidos, um guarda volumes, um Posto da Assistência Social e um do Juizado da Infância/Conselho Tutelar, além de uma brigada de incêndio e um posto de polícia.

Na área externa, estacionamento, um ponto de acesso coberto para quem chega de carro e espaço para circulação.

A construção do terminal terá início imediato, assim que o contrato for assinado – o que deve ocorrer ainda em setembro. O grupo detentor da concessão tem 12 meses para executar a obra. Caso o prazo seja seguindo, Sinop ganhará sua nova rodoviária de presente no aniversário de 38 anos de emancipação.

A atual rodoviária fica no centro da cidade e tem mais de 20 anos de operação.