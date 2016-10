/ / Nova Estação de Tratamento de Água duplicará a capacidade de abastecimento em Guarantã do Norte

Com capacidade de tratamento de 180 mil litros de água por hora, a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Guarantã do Norte está em construção e garantirá o fornecimento de água tratada com ainda mais qualidade e regularidade para a população. A captação da água que abastece o município continuará sendo realizada no Rio Braço Sul e enviada a nova estação por meio de uma adutora. As tecnologias utilizadas terão o que há de mais moderno no setor de saneamento, com investimentos de implantação em torno de R$ 2,4 milhões.





A base para a estação está em construção na sede da Águas de Guarantã, localizada no Centro. No local, também estão instalados reservatórios com capacidade de mais de 1,5 milhão de litros de água. Após a finalização da base, será instalada a nova plataforma da estação, que chegará em Guarantã do Norte até o dia 20 de outubro.





“Além da construção da nova Estação de Tratamento, também foi modernizado o sistema de captação de água, com a instalação de novos conjuntos moto-bomba. A concessionária também está realizando a modernização da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), que funcionará com um sistema inteligente, controlando o envio de água de acordo com o consumo da população nos horários de pico”, conta o gestor da concessionária, Lucas Rocco.





A previsão é que a nova Estação de Tratamento de Água esteja em operação até o final deste mês de outubro. As melhorias fazem parte do programa de obras desenvolvido nos últimos anos pela Águas de Guarantã, que já garantiu avanços importantes no saneamento do município.





Para mais informações sobre as ações em andamento, a concessionária fica a disposição da população na Central de Atendimento, localizada na Rua dos Pequizeiros, 475 ou pelo telefone 3552 1047.











Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu