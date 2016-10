/ / Na luta contra o rebaixamento, São Paulo e Sport empatam na Ilha do Retiro

Tricolor abre vantagem com Thiago Mendes, mas com um golaço de Diego Sousa Sport arranca empate em 1 a 1

Lutando contra o rebaixamento, as equipes entraram em campo na noite dessa quarta-feira (05), em busca dos três pontos. O São Paulo iniciou muito bem a partida, conseguiu abrir o placar, mas foi surpreendido com um golaço de Diego Souza e graças as defesas de Denis, conseguiu sair de campo com ao menos um ponto na bagagem.





Jus ao mando de campo

Depois de iniciar a partida um tanto recuado, o Sport acabou sofrendo o gol, mas fez jus ao mando de campo e com o apoio de seus torcedores chegou ao gol de empate com um golaço de voleio de Diego Souza. Na segunda etapa, o time da casa cresceu no ataque com a entrada de Apodi, no entanto acabou parando nas mãos do goleiro Denis.

Desabafo de Denis

Quem protagonizou o empate em 1 a 1, foi o goleiro Denis, responsável por fazer grandes defesas no segundo tempo, e no fim da partida acabou desabafando e cobrando a equipe. "Não tem mais que dar desculpas, não tem mais o que falar. Temos que trabalhar o máximo possível", cobrou o jogador.

Tabela

Com o empate, o São Paulo segue na décima terceira posição com 36 pontos. Já o Sport segue na décima quinta colocação com 34 pontos.

Por Bruna Ficagna