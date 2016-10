/ / Municípios de Mato Grosso estão entre maiores produtores de madeira em tora

A pesquisa sobre silvicultura e extração vegetal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que dos 20 maiores municípios produtores de madeira em tora do Brasil, seis são mato-grossenses. Aripuanã é o melhor colocado do Estado e ocupa a 3ª posição no ranking nacional, com produção 526 mil metros cúbicos em 2015 e participação de 4,3% no total.

Colniza aparece em 4º no ranking brasileiro, com produção de 340 mil metros cúbicos e 2,8% de participação nacional. Juara obteve o 6º lugar, com uma produção de 320 mil metros cúbicos. Sua participação no cenário nacional foi de 2,6%. Em Feliz Natal, a produção no ano passado foi de 313 mil metros cúbicos, que responderam por 2,% do total produzido no país. Tabaporã, com produção de 165 mil metros cúbicos (1,3%), e Juína, com 157 mil metros cúbicos, completam o ranking.

No Brasil, segundo o IBGE, foram produzidos 12,3 milhões de metros cúbicos em 2015. Deste total, Portel (PA) respondeu por 8%, com produção de 980 mil metros cúbicos, enquanto que Porto Velho (RO) respondeu por 4,6%, com produção de 4,6%.

Por Só Notícias/Agronotícias