/ / Mato Grosso conquista 15 medalhas em brasileiro de atletismo

Delegação de MT ficou na quarta colocação geral do brasileiro





Uma delegação de 18 atletas de Mato Grosso conquistou 15 medalhas no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo, categoria sub-18 interseleções, que ocorreu no último fim de semana, em 15 e 16 de outubro, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP). Com o resultado, MT ficou na quarta posição geral e teve três competidores convocados para compor a seleção brasileira de atletismo e representar o país no Sul-americano, em 12 e 13 de novembro, na Argentina.





De acordo com o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT), Francisco Antônio da Silva, com as 15 medalhas obtidas, quatro ouros, cinco pratas e seis bronzes, Mato Grosso ficou na quarta colocação geral, atrás apenas de São Paulo com 40 medalhas (1º lugar), Rio de Janeiro com 13 medalhas (2º lugar) e Paraná com 13 medalhas (3º lugar). Segundo ele, apesar de MT ter tido mais pódios que RJ e PR, eles conquistaram mais medalhas de ouro.





“Nosso pequeno grupo de 18 membros retorna para casa com 15 medalhas, três convocações para seleção brasileira e o troféu de melhor atleta. A Mirieli Estaili Santos foi premiada com o troféu de melhor esportista do campeonato. Por causa dos resultados alcançados nas conquistas de dois ouros, um no Salto em Distância e outro no Salto Triplo. E os três chamados para a seleção são a Mirieli, a Fabielle Samira Ferreira e a Isabelle Cristina de Almeida”, conta Francisco.





Medalhas





Lazaro Julio da Silva – prata no salto triplo (Pontes e Lacerda);

Evandro da Luz Bandeira – prata nos 1.500 e 3.000 metros (Barra do Garças);

Isabelle Cristina de Almeida – ouro nos 1.500 e bronze nos 800 metros (Sorriso);

Mirieli Estaili – ouro no salto em distância e no salto triplo (Sorriso);

Kevim Yuk – bronze no salto em altura (Rondonópolis);

Joselho Ferreira – bronze no arremesso do peso (Sinop);

Anny Marcelly – bronze salto em altura e no heptatlo (Sorriso);

Arielton Costa – prata nos 200 metros e bronze nos 100 metros (Sorriso);

Fabielle Samira – ouro no lançamento do dardo (Sorriso);

Kauany Piovesan – prata no lançamento do dardo (Sorriso);





Calendário





Outra delegação embarcará com 30 atletas para representar MT no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo, na categoria sub-16 interclubes, que ocorrerá de 21 a 23 de outubro, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP).





Texto: Junior Martins

Fotos: Maiara Batista/assessoria CBAt