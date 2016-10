/ / Mamografia detecta nódulos menores que 1 centímetro

Esse exame é o mais indicado para o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial, podendo levar à cura em até 95% dos casos

O câncer de mama é o tipo que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). As estimativas do Instituto para 2016 são de 57.960 novos casos no Brasil. Para o Centro-Oeste, são esperados 55 casos a cada 100 mil mulheres, sendo o tipo de câncer mais frequente na região. Os mesmos dados indicam que a cura do câncer de mama chega em até 95% se a doença for detectada em estágio inicial – e a mamografia é a forma mais eficaz de diagnóstico.

A mamografia é o exame mais preciso para a identificação de alterações na mama, sendo capaz de diagnosticar tumores muito pequenos, menores que 1 centímetro, em estágio inicial. “A mamografia ainda é o melhor exame para a detecção precoce do câncer de mama, pois permite visualizar sinais muito tênues de tumores pequenos, mesmo antes de serem palpados, com prognóstico de cura excelente”, explica Dra. Juliana Dallaqua, médica radiologista que integra o corpo clínico do laboratório Cedic Cedilab.

A especialista recomenda que a primeira mamografia seja feita entre os 35 e 40 anos, se não houver sintomas ou risco familiar para câncer de mama. Depois dos 40, o exame deve ser feito anualmente. “É importante guardar sempre as imagens dos exames de mamografia e levar na realização do exame seguinte para comparação e análise de possíveis mudanças, pois as glândulas mamárias variam de mulher para mulher”.

É comum as mulheres se queixarem de desconforto durante o exame. Segundo a Dra. Juliana, isso acontece, pois há uma necessidade de compressão das mamas durante a exposição ao Raio-X. “No entanto, a exposição não dura mais do que alguns segundos. Para reduzir o incomodo, o mais adequado é que a mamografia seja realizada nas primeiras duas semanas do ciclo menstrual da paciente, pois na segunda metade do ciclo as mamas tendem a ficar mais doloridas devido à ação hormonal fisiológica”, garante.

Campanha Outubro Rosa

Nesse mês de conscientização para a saúde da mulher, celebridades brasileiras também farão a sua parte, vestindo a camisa do Outubro Rosa do Laboratório Cedic Cedilab. “O objetivo é mostrar que pessoas famosas também têm a mesma rotina de prevenção que todas as outras, afinal, elas também precisam e devem se cuidar”, afirma Juliana Dallaqua. Entre as celebridades que estrelam a campanha estão Neymar, Zico, Paolla Oliveira, Preta Gil, Márcio Atalla, Luiza Possi, entre outros.