/ / Inter vence o Fla, Palmeiras vence o Figueira e mantém vantagem na liderança

No Moisés Lucarelli, Palmeiras conta com gols de Jean e pênalti polêmico, vence o Figueirense por 2 a 1 e segue com vantagem na liderança

Após empatar com o Cruzeiro e ter visto o Flamengo ficar à um ponto da liderança, o Palmeiras tratou de voltar a vencer para seguir com vantagem na ponta da tabela. Na tarde deste domingo (16), em Florianópolis, o time alvi verde sofreu com a marcação do Figueirense no primeiro tempo, porém na etapa final contou com dois gols de Jean para sair de campo com os três pontos, deixando o time da casa, cada vez mais próximo da série b.





Pênalti?

Depois de um primeiro tempo muito disputado, o Palmeiras teve grande chance de abrir o placar logo aos sete minutos da etapa final. Gabriel Jesus foi derrubado por Bruno, dentro da grande área e árbitro marcou pênalti. Jean foi para a cobrança e converteu a penalidade, abrindo o placar para o verdão.

Após sofrer o gol, o Figueira foi para o ataque, e Rafael Silva também foi derrubado dentro da grande área, porém o árbitro nada marcou.

De novo ele!

Para garantir os três pontos, Jean voltou a balançar a rede, aos 32 minutos da etapa final, dessa vez com um belo chute da entrada da área.

O Figueira ainda diminuiu nos minutos finais com Rafael Silva, porém tarde demais para conquistar o empate.

Tabela

Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança, agora com 64 pontos, com quatro pontos de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo. Já o Figueira segue na décima oitava posição com 32 pontos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (19), diante do Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Figueira joga no próximo domingo (23), diante do Atlético Mineiro, no Independência.

Por Bruna Ficagna