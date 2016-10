/ / Inter ressurgi das cinzas, vence de virada e impede evolução do Flamengo

Inspirado pela garra e ímpeto ofensivo de Vitinho, Internacional reage no Beira Rio e vence o Flamengo por 2 a 1

O Internacional não conseguiu apenas três pontos na tarde deste domingo (16), o time colorado mostrou a força e determinação que os torcedores tanto esperavam ver e as 30 mil pessoas presentes no Beira Rio, puderam sair de campo com uma sensação de alívio, já que na trigésima primeira rodada do campeonato, o time gaúcho conseguiu parar o vice-líder do brasileirão e o melhor de tudo, se afastar da tão temida série b.





Pressão dos dois lados

Cada vez mais próximo do líder Palmeiras, o Flamengo buscava uma vitória diante do Internacional, time colorado que precisava se afastar da zona de perigo. Com pressões distintas, o Inter contando com o apoio de seus torcedores, assumiu a posse de bola no Beira Rio, arriscou alguns chutes com Vitinho, porém nada que levasse perigo ao gol de Muralha.

Fechado na marcação, o Flamengo fez um primeiro tempo esperando uma falha do adversário para contra-atacar e na maioria das vezes foi barrado pela defesa adversária.

Não faltou emoção...

As finalizações que faltaram no primeiro tempo, sobraram na etapa final. O Flamengo com a entrada de Fernandinho e Alan Patrick, se lançou no ataque, embora a marcação do Internacional estivesse bem postada, o rubro negro conseguiu surpreender nas bolas paradas.

Aos 11 minutos, Diego cobrou falta e Réver de cabeça completou para o fundo da rede, deixando o Flamengo por um instante na liderança, porém o time carioca não conseguiu segurar o Internacional.

Vitinho faz a diferença

Após a entrada de Valdívia e Eduardo Sasha, o Internacional contando com a boa atuação de Vitinho, foi para o ataque, buscando o empate o time colorado contou com o apoio de seus torcedores para deixar tudo igual no placar.

Depois de várias finalizações desperdiçadas, com muita garra e persistência o Inter empatou aos 20 minutos, Sasha aproveitou a sobra deixada por Dourado e chutou firme para o fundo da rede.

Com o empate, o Internacional deixou de lado a fase ruim e inspirado pela vontade e o ímpeto ofensivo de Vitinho, o colorado conseguiu virar o jogo aos 35 minutos, o atacante aproveitou o rebote de Muralha e estufou a rede, fechando com chave de ouro a grande partida do jogador.

Alívio

Com a vitória, o Internacional sobe para a décima quarta posição com 36 pontos, deixando a incômoda zona de rebaixamento.

Líder distante...

O Flamengo poderia até ter ficado na liderança, ou até mantido a mínima desvantagem de um ponto em relação ao Palmeiras, porém mesmo saindo na frente do placar, deixou o Inter virar o jogo em seu mando de campo.

Agenda

Pela Copa do Brasil, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira (19), diante do Santos, pelo jogo de volta das quartas de final.

Já o Flamengo volta a campo no próximo domingo (23), diante do Corinthians, no Maracanã.

Por Bruna Ficagna