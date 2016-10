/ / Inter lamenta gols perdidos na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil

jogou o seu melhor clássico na temporada. Apesar disso, só conseguiu balançar as redes de Victor em penalidade cobrada por Willian. O que foi insuficiente para superar os dois gols do Galo. Para Celso Roth, o gol do meia Otero, logo no início do confronto, acabou fazendo com que os gaúchos tivessem que mudar a estratégia com a bola rolando. Surpreendendo a todos, na noite desta quarta-feira, o time misto do Internacional que enfrentou o Atlético-MG, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Beira-Rio,. Apesar disso, só conseguiu balançar as redes de Victor em penalidade cobrada por Willian. O que foi insuficiente para superar os dois gols do Galo. Para Celso Roth, o gol do meia Otero, logo no início do confronto, acabou fazendo com que os gaúchos tivessem que mudar a estratégia com a bola rolando.

“Largamos atrás e perdemos muitas chances claras. Fizemos um bom jogo. Talvez, o melhor clássico do ano. Poderíamos, bem, ter marcado vários gols, mas sofremos gol em uma falha no fim. Agora, vamos com calma que tudo tem o seu tempo. A nossa prioridade é o Brasileiro. Só podemos pensar no Atlético na semana que vem. O grupo está em harmonia e o peso do Nacional é muito maior – no nosso momento – que a Copa do Brasil”, ponderou.

Destaque para atuação de Anderson que, ao longo de 20 meses no Colorado, ainda não conseguiu se firmar como titular. Inclusive, sendo vaiado no início do jogo, mas aplaudido em sua saída – no segundo tempo. Tudo porque o jogador foi o melhor na equipe gaúcha, criando muitas oportunidades para seus companheiros e desempenhando bem a função a ele delegada por Roth. “Pode se dizer que, depois deste tempo que está no Inter, o Anderson reestreou no clube. Cumpriu muito bem todas as suas funções, sendo o melhor jogador do time na partida. Pelo que jogou hoje, pode disputar a titularidade. Vai depender da escolha do Celso”, destacou o vice de futebol do Inter, Fernando Carvalho.

Do correspondente Fábio Saltiél - São Paulo , SP