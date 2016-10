/ / Inicio do campeonato municipal de futebol em Guarantã do Norte teve inicio com resultado surpresa

Na tarde de sábado (22/10) teve inicio o campeonato municipal de futebol, edição 2016, com a participação de 14 equipes que estão dividas em três chaves sendo duas com cinco equipes e uma com quatro equipes. Os jogos serão disputados no estádio da ACERG “O Macedão” e no campo do Juventus da Cotrel, com disputas aos sábados e domingo no período da tarde.