/ / Hospital Universitário Júlio Müller realiza mutirão de cirurgias para crianças

Na semana do dia das crianças, o Hospital Universitário Júlio Müller da UFMT, administrado pela Ebserh, realizará um mutirão de cirurgias corretivas de Fissura Labiopalatina para trazer sorrisos ainda mais brilhantes para elas. Esta ação faz parte da 2ª Campanha Nacional de Fissura Labiopalatina promovida pelo Smile Train em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Fundação IDEAH.





No dia 13 de outubro (quinta-feira), a partir das 14h será realizada a triagem para selecionar até 20 crianças que serão operadas nos dois dias de cirurgia (14 e 15 de outubro). Elas serão selecionadas de acordo com as condições de saúde e o tempo na fila de espera pelo procedimento. Esse é um dos objetivos da campanha, além de promover junto à equipe multidisciplinar do Hospital Universitário/Ebserh/UFMT a oportunidade de aprimorar técnicas avançadas de reconstrução facial.





Juntamente com os profissionais do Programa de Fissura Labiopalatina do HUJM, o mutirão cirúrgico contará ainda com a participação de dois renomados cirurgiões plásticos que atuam em importantes centros nacionais da área de correção de deformidades craniofaciais. As atividades são abertas aos profissionais da saúde interessados na área de fissuras labiopalatinas.

Entenda





A Campanha Nacional de Fissura Labiopalatina é promovida e patrocinada pela Smile Train e tem por objetivos conscientizar a população para o problema e diminuir as filas de espera pela cirurgia corretiva.





A Smile Train é uma ONG cuja missão é oferecer, de forma gratuita, tratamento completo e de qualidade para pessoas com fissura labiopalatina, e conta com 33 centros parceiros fixos em 18 estados do Brasil. Anualmente, esses centros realizam cerca de 3.500 cirurgias de reparação da fissura labiopalatina, porém, ainda não consegue atender a estimativa de 4.300 nascimentos de crianças com fissura em todo país.





Com a realização dessa campanha nacional, espera-se um avanço para a conscientização da população sobre essa deformidade congênita e um reforço no atendimento cirúrgico sustentável das crianças atingidas. Neste ano, quatro centros irão receber o mutirão cirúrgico, sendo que o Hospital Universitário Júlio Müller é o único da região centro-oeste a realizá-lo.





O que é a Fissura Labiopalatina

A fissura labiopalatina, popularmente conhecida como lábio leporino, é uma má formação do lábio superior, que também pode atingir o céu da boca e resulta do desenvolvimento incompleto do lábio e/ou do palato, enquanto o bebê está se formando. Essa condição impacta não somente a fala, como também a nutrição e a respiração, levando o paciente a um isolamento social. Com um diagnóstico rápido, uma cirurgia que leva apenas 45 minutos e a devida assistência médica continuada, é possível reverter esse quadro e dar à criança a oportunidade de ter uma vida sem limitações. Estima-se que no Brasil, a cada 700 nascimentos, 1 criança tenha essa condição.





