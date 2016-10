/ / Horário de verão começa em três regiões do País

O objetivo da hora alternativa é estimular o uso da luminosidade natural e, consequentemente, a economia de energia elétrica durante os horários pico, das 18 horas às 21 horas. Neste ano, a expectativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é de que haja uma economia de R$ 147,5 milhões. Nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste o racionamento deverá ser de 3,7%, enquando o Sul deve poupar 4,8%.

A estimativa atual é menor do que o total do ano passado, quando foram racionados R$ 162 milhões. Segundo a ONS, a economia em 2015 foi maior porque não foi necessário maior uso da energia das usinas termelétricas.

Em São Paulo, por causa do novo horário, as estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionarão até as 2 horas de domingo. As únicas exceções são as paradas das Linhas 5-Lilás, até a 0 hora, e 15-Prata do monotrilho, até as 20 horas, ambas do Metrô. O adiamento da programação em uma hora também será adotado nos itinerários dos ônibus da SPTrans, na capital, e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), na região metropolitana.