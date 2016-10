/ / Homem que estuprava quatro filhas e nora durante nove anos é preso

O abuso teria começado quando as meninas eram menores de idade

Acusado de estuprar as quatro filhas e a nora, o trabalhador rural Manoel José de Oliveira, de 53 anos, teve mandado de prisão preventiva cumprido, nesta quinta-feira (6). A prisão ocorreu no povoado de Malhadas, no município de Esplanada, 155 km de Salvador, por uma equipe da DT (Delegacia Territorial) local. O homem é suspeito de praticar os abusos desde quando as meninas ainda eram menores de idade.

De acordo com a Polícia Civil, Manoel Oliveira estuprou as filhas durante nove anos, mas só na semana passada a denúncia chegou ao Conselho Tutelar da cidade. Os conselheiros informaram a polícia e o delegado Wagner Marinho, titular da delegacia, solicitou a prisão do trabalhador rural.

Ao ser interrogado pelo delegado, Manoel confessou ter cometido os estupros das filhas e da nora. Uma das filhas e a nora que já foram ouvidas na unidade policial e confirmaram a acusação. As outras três já se mudaram da cidade, mas serão convocadas para depor.

Na residência do acusado, os policiais apreenderam ainda uma espingarda. Manoel também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, além da suspeita de estupro, e agora se encontra custodiado na carceragem da 2ª Coorpin (Coordenadoria Regional de Policia do Interior ), em Alagoinhas, 108 km de Salvador, à disposição da Justiça.