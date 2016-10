/ / Homem espanca esposa e é preso em Guarantã do Norte

No bairro Maranata, na rua primavera, em Guarantã do Norte/MT, após ingerir bebida alcoólica o acusado Giovane Pereira da silva de 30 anos, chegou em sua residência e começou a discutir com sua esposa, com tapas, chutes e outros tipos de agressões físicas. Não contente com as agressões o marido ainda cortou os cabelos da esposa usando um canivete.