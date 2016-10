/ / Grêmio exalta estratégia em vitória diante do Cruzeiro

Do correspondente Fábio Saltiél - Porto Alegre , RS

Apesar do abafa inicial da Raposa pelo fato de jogar em casa – com o apoio de mais de 53 mil torcedores, o Grêmio soube administrar bem a partida e, com gols de Luan e Douglas, em Belo Horizonte. Por conta da expulsão na partida anterior, contra o Palmeiras , Renato Portaluppi não pode ficar no banco gremista. Em seu lugar, o auxiliar Alexandre Mendes comandou a equipe e exaltou o trabalho de todo o time.