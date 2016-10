/ / Governo repassa R$ 396 milhões do Fethab Rural aos municípios

O governo de Mato Grosso divulgou, nesta sexta-feira, o balanço da destinação dos recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) Rural para as obras nos 141 municípios do estado. De janeiro de 2015 até agora, foram repassados, em dia, mais de R$ 396 milhões, que devem ser investidos obrigatoriamente na manutenção de rodovias não pavimentadas dentro dos limites dos municípios, além de promover a construção de pontes, e bueiros. Pode, ainda, custear projetos de engenharia.

Os pagamentos são efetuados todos os meses, conforme compromisso firmado pelo governador Pedro Taques. A divisão dos valores obedece às definições de índices feitas pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

A nova legislação do Fethab especifica que as prefeituras devem utilizar os valores recebidos na manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas e suas obras complementares sob sua administração, como pontes de até 12 (doze) metros e bueiros, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e na manutenção de rodovias municipais e suas obras complementares, como pontes e bueiros.

Os valores também podem custear a aquisição e manutenção de equipamentos rodoviários, inclusive combustíveis, lubrificantes, peças e serviços de manutenção e projetos de engenharia (básico e executivo) e ambientais.

A divisão do Fethab Rural ocorreu em virtude da Lei nº. 10.051/2014, que alterou o artigo 15 da antiga Lei do Fethab, e foi regulamentada pelo Decreto nº. 2.416, de 02 de julho de 2014. A medida foi mantida na atual legislação do Novo Fethab.

