/ / Governo entrega 140 implementos agrícolas a pequenos produtores, Guarantã do Norte foi contemplada

Para coibir uso indevido do maquinário, equipamentos entregues possuem adesivagem personalizada

Com o investimento de mais de R$ 5 milhões, o governo do Estado entregou, nesta sexta (28), cerca de 140 implementos agrícolas destinados a associações, cooperativas e glebas de 60 municípios. Os equipamentos são para pequenos produtores e visam o fomento da agricultura familiar no estado.

São resfriadores de leite, tanque isotérmico, pá-carregadeira, patrulhas mecanizadas contendo trator, grade aradora, ensiladeira e colhedeira de forragem, plainas, distribuidoras de calcário, caminhões e retroescavadeira, tudo para estruturar o trabalho de campo das Secretarias Municipais de Agricultura.

“A Seaf tem utilizado o recurso público de forma racional, fazendo licitações por pregão eletrônico com vantagem de abrir concorrência para o Brasil todo, buscando o menor preço. O processo é impessoal, pois a comissão de licitação não tem contato com as empresas”, explicou a secretária adjunta de Administração Sistêmica da Seaf, Vanessa Queirós,

Para tentar coibir o uso indevido do maquinário, todos os equipamentos entregues possuem adesivagem personalizada com orientação para que a população fiscalize o uso do bem público, que têm emprego exclusivo para a agricultura familiar. Para denunciar o mau uso dos equipamentos ou utilização em propriedades particulares ou fins pessoais, o cidadão pode discar gratuitamente para o número 162, na Ouvidoria do Estado, e fazer sua denúncia.

O secretário de Agricultura Familiar, Suelme Fernandes, comentou a estratégia do Governo em sanear convênios federais antigos, visando estruturar a pequena agricultura. “Estamos muito felizes em realizar essa grandiosa entrega. O pequeno produtor é prioridade nesse governo e as dezenas de equipamentos são para que os técnicos possam chegar na ponta, visitando os assentamentos e apoiar as associações. É uma determinação do governador Taques trazer a tecnologia para a agricultura familiar assim como já fizeram com o grande produtor em outros governos”.

Municípios

Os 60 municípios contemplados nesta entrega são: Acorizal, Alto Paraguai, Apiacás, Araputanga, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Novo dos Parecis, Chapada dos Guimarães, Cocalinho, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Dom Aquino, Figueirópolis D’Oeste, Guarantã do Norte , Jaciara, Jangada, Jauru, Juína, Juscimeira, Matupá, Nobres, Nortelândia, Nova Bandeirantes, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo São Joaquim, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto dos Gaúchos, Porto Estrela, Poxoréu, Querência, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, Porto Esperidião, Salto do Céu, Santa Cruz do Xingu, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio de Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São Pedro da Cipa, Sorriso, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro e Torixoréu.

Os recursos são oriundos de convênios federais firmados entre a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf) e Ministérios de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Integração e Desenvolvimento Agrário.

Por Gabriele Schimanoski