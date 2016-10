/ / Governo e Assembleia Legislativa entregam primeiro lote de ambulâncias nesta quarta

O Governo de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa entregam, nesta quarta-feira (26), o primeiro lote das 141 ambulâncias adquiridas por meio de convênio entre os dois poderes. A cerimônia será realizada às 8h, na Arena Pantanal.

Nessa primeira etapa, serão contempladas 66 prefeituras. Todos os veículos são do modelo Sprinter Mercedes-Benz 4x2 e custaram R$ 163.328,00 cada.

O convênio tem valor de R$ 23 milhões, sendo R$ 3 milhões do Governo do Estado e R$ 20 milhões da Assembleia, valor que o Legislativo devolveu aos cofres públicos estaduais.

Licitação transparente

O pregão eletrônico 039/2015 foi aberto em junho de 2015 e concluído no final de janeiro de 2016 com a publicação da ata de registro de preços. Foram oito meses no total.

Durante o processo, foram acolhidas sugestões de todos os órgãos e poderes envolvidos – Associação Mato-grossense dos Municípios, Controladoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Assembleia Legislativa e Ministério Público.

A licitação poderia ter levado metade do tempo para ser concluída, mas ficou travada por quase quatro meses porque as empresas interessadas não entregaram a documentação necessária.

Com a conclusão do processo, o trâmite passou para a Secretaria de Saúde, que solicitou a adesão à ata, aguardou manifestação da empresa interessada, assinou o contrato e emitiu a ordem de serviço.

A empresa selecionada recebeu a nota de empenho – um “sinal verde” para providenciar os veículos – no dia 23 de maio deste ano. A partir daquela data, contou-se um prazo de 90 dias para entrega do primeiro lote ao governo estadual.



O início da campanha eleitoral impossibilitou a realização da cerimônia antes.

Municípios contemplados no primeiro lote

1 - Pedra Preta

2 - Acorizal

3 - Planalto da Serra

4 - Campos de Júlio

5 - Porto Estrela

6 - Ribeirão Cascalheira

7 - Rosário Oeste

8 - Alto Paraguai

9 - Araguainha

10 - Santa Cruz do Xingu

11 - Nova Lacerda

12 - Nova Nazaré

13 - Tesouro

14 - São José dos Quatro Marcos

15 - Terra Nova do Norte

16 - Nova Maringá

17 - Novo Mundo

18 - Canabrava

19 - Nossa Senhora do Livramento

20 - Diamantino

21 - Claudia

22 - Colíder

23 - Peixoto de Azevedo

24 - Guarantã do Norte

25 - Água Boa

26 - Rondonópolis

27 - Tangará da Serra

28 - Várzea Grande

29 - Jaciara

30 - Dom Aquino

31 - Confresa

32 - Vila Rica

33 - Nova Bandeirante

34 - Santa Terezinha

35 - Santo Antônio do Leverger

36 - Poconé

37 - São José do Povo

38 - Porto dos Gaúchos

39 - Barra do Bugres

40 - Nova Olímpia

41 - União do Sul

42 - Feliz Natal

43 - Pontes e Lacerda

44 - Vila Bela da Santíssima Trindade

45 - Nortelândia

46 - Tapura

47 - Chapada dos Guimarães

48 - Sorriso

49 - Alta Floresta

50 - Paranaíta

51 - Campo Novo do Parecis

52 - Alto Garças

53 - Primavera do Leste

54 - Gaúcha do Norte

55 - Cáceres

56 - Rio Branco

57 - Marcelândia

58 - Brasnorte

59 - Colniza

60 - Paranatinga

61 - Araguaiana

62 - Bom Jesus do Araguaia

63 - Juscimeira

64 - Sinop

65 - Arenápolis

66 - Barra do Garças