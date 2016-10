/ / Governo de MT entrega 117 novas viaturas para a Segurança Pública

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta quinta-feira (27.10), 117 novas viaturas para as forças de segurança do Estado. A maior parte será destinada ao interior do estado, reforçando a segurança nas cidades menores. A Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram comtempladas com os veículos. A entrega ocorreu em ato realizado na Praça das Bandeiras, em Cuiabá.





"Nunca se investiu tanto em Segurança Pública no estado de Mato Grosso como nós estamos fazendo. Não só para que o profissional da segurança tenha condições dignas de trabalhar, mas também com o aumento do efetivo, pois chamamos 3.500 homens e mulheres para reforçar a segurança pública, sendo o maior chamamento da história”, ressaltou o governador Pedro Taques.





Ele destacou ainda que as viaturas ajudarão no combate ao crime, na repressão à violência e também na salvação de vidas, já que dos 117 carros entregues, sete são para o combate a incêndios. “Essas viaturas são significativas e mostram que mesmo com a forte crise que atinge Mato Grosso, o Estado não está parado e faz frente aos problemas que enfrentamos”, destacou.





Taques também anunciou que apresentará à Assembleia Legislativa (ALMT) um projeto de lei que estabelece uma premiação aos servidores das regionais integradas de segurança que tiverem redução nos índices de violência, semelhante ao que já ocorre em São Paulo. “Precisamos ter clareza do número de crimes que ocorrem, por isso unificamos os comandos regionais das forças de segurança e o boletim de ocorrências. Será uma bonificação em espécie, um complemento em dinheiros aos profissionais da segurança”, disse.





O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, destacou que as viaturas representam o reconhecimento e a dignificação dos profissionais. “Muitos profissionais do interior reclamam por estarem trabalhando em viaturas que permanecem mais tempo quebradas nas oficinas. Outra reclamação que recebemos é de que os veículos são suportam o terreno e estamos tentando corrigir isso”, explicou Jarbas.





Foram entregues 100 veículos Renault Duster (dois para a Politec, 79 para Polícia Militar e 19 para a Polícia Civil); 10 Chevrolet Trailblazer (para a Rotam) e outros sete caminhões autobomba tanque ao Corpo de Bombeiros.





“É um processo de modernização da nossa frota. Na gestão anterior, alugaram veículos incondizentes com o trabalho e estamos entregando 100 Duster e vamos verificar, de fato, as condições que elas atuarão para uma possível ampliação. Também estamos adquirindo Trailblazer para substituir veículos menores e dar segurança aos profissionais”, afirmou o secretário.





Levantamento





Segundo Rogers Jarbas, foi feito um estudo, uma análise criminal que apontou a necessidade de Trailblazers nas regiões de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop. “Todas as unidades especializadas receberão esse tipo de veículo. Elas são mais bem equipadas para atender à população”, garantiu.





O comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel Júlio Cesar Rodrigues, destacou que os novos caminhões possibilitarão uma renovação na frota em todas as unidades. Os veículos autobombas entregues nesta quinta-feira têm capacidade para cinco mil litros, potência de 750 galões por minuto e transporta seis bombeiros. “Após a entrega de todos os veículos teremos em todas as unidades um carro, pelo menos, com menos de quatro anos de uso”, disse.





Representando os deputados estaduais, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco, parabenizou o Estado e destacou que os índices da segurança têm melhorado em função do desempenho dos profissionais da segurança. “Hoje é um dia muito especial para Mato Grosso, em um ano e 10 meses não é fácil arrumar a casa, mas temos acompanhado o empenho do Governo no trabalho com transparência”, ressaltou.