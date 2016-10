/ / Fluminense irá pedir anulação de clássico contra o Flamengo

Depois da polêmica vitória do Flamengo por 2 a 1, na última quinta (13), Peter Siemsem, presidente do Fluminense, afirmou que irá recorrer ao STJD para tentar anular o confronto, realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Flu afirma que houve interferência externa sobre a decisão do árbitro Sandro Meira Ricci de invalidar o segundo gol tricolor.

"Eu sou o maior defensor do uso do vídeo no futebol brasileiro. Porém, no momento, ele é irregular. A regra é igual para todos e, neste jogo, não foi. Este jogo, para mim, tem de ser anulado. Vamos tomar todas as medidas. Vamos pedir a anulação da partida", disse, em entrevista à Radio Tupi.

A reportagem do R7 tentou entrar em contato com a assessoria do clube, mas, até o momento, não obteve retorno.

ENTENDA O CASO

A partida contou com outra polêmica logo no primeiro gol Rubro-Negro, que saiu na etapa inicial. Leandro Damião subiu mais alto que a defesa do Fluminense, colocando o Flamengo na frente. No lance, os atletas do Tricolor pediram falta do camisa 18 no zagueiro Henrique. Do outro lado, os flamenguistas reclamam de falta de Pierre em Rever. Em todo caso, o gol foi validado por árbitro.

Com o resultado, o Flamengo chega a 60 pontos, permanecendo na segunda colocação e se aproximando novamente do Palmeiras, ficando a apenas um ponto do líder. O Fluminense estaciona nos 46 e permanece na sexta posição. Os dois voltam a campo na próxima rodada do Brasileirão. O Rubro-negro visita o Inter no domingo (16), enquanto que o Fluminense recebe o São Paulo na segunda-feira (17).