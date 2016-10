/ / Flamengo só empata com Corinthians no Maracanã e se afasta da ponta

No reencontro com a torcida, na tarde deste domingo, no Maracanã, Flamengo e Corinthians empataram por 2 a 2. O resultado fez a equipe rubro-negra se afastar do líder Palmeiras. O rubro-negro carioca chegou a 61 pontos ganhos, seis a menos do que a equipe paulista. Os gols foram marcados por Guerrero, dois, para o Flamengo e Guilherme e Rodriguinho para o Flamengo. Satisfeita com o desempenho da equipe, a torcida que lotou o Maraca, aplaudiu a equipe da Gávea no final da partida.

Na presença de Tite, técnico da Seleção Brasileira, Flamengo e Corinthians disputaram uma partida repleta de lances emocionantes. O Corinthians saiu na frente, mas o Flamengo reagiu no segundo tempo , chegou ao empate e criou várias chances para alcançar a vitória, mas esbarrou na atuação segura do goleiro Walter. O time paulista jogou parte da segunda etapa com apenas dez jogadores por causa da expulsão do atacante Guilherme, mas soube resistir à pressão do adversário.

.Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG, no Independência; O Corinthians vai encarar a Chapecoense, no Itaquerão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 2 CORINTHIANS

Local:Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de outubro de 2016, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)



Cartões amarelos: FLAMENGO: Emerson Sheik, Réver.CORINTHIANS Guilherme, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Walter

Cartão vermelho: CORINTHIANS: Guilherme.

Público: 54.250 pagantes (65.743 presentes).

Renda: R$ 3.203.207,50.

GOLS:

FLAMENGO: Paolo Guerrero, aos 14 minutos do 1T e aos 13 minutos do 2T.

CORINTHIANS:Guilherme, aos 6, e Rodriguinho, aos 46 minutos do 1T.

FLAMENGO:Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge(Chiquinho); Márcio Araújo, Willian Arão(Leandro Damião), Diego e Mancuello(Fernandinho); Emerson Sheik e Paolo Guerrero

Técnico:Zé Ricardo

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Willians, Giovanni Augusto(Camacho), Rodriguinho, Romero(Lucca) e Marquinhos Gabriel(Marlone); Guilherme

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Por GPress - Rio de Janeiro , RJ