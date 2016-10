/ / Flamengo domina os 90 minutos, vence o Santa e segue na cola do verdão

Apático, Santa Cruz não vê a cor da bola, Flamengo domina e vence por 3 a 0 no Pacaembu

O Pacaembu também trouxe sorte ao Flamengo, o time carioca contou com mais de 23 mil torcedores e venceu sem dificuldades o Santa Cruz, equipe que luta contra o rebaixamento. Felipe Vizeu, Willian Arão e Cirino balançaram a rede, contribuindo para a conquista dos três pontos.





Domínio rubro negro

O esquema tático definido pelo técnico Zé Ricardo, fez com que o Flamengo assumisse a posse de bola, jogando no 4-5-1, devido a suspensão de Damião e o desfalque de Guerrero, o time carioca entrou em campo e logo nos primeiros minutos assumiu o domínio da partida, abrindo o placar logo aos seis minutos, após cruzamento de Chiquinho e passe de Everton, Vizeu muito oportuno balançou a rede.





Chutões entram em cena

Após abrir vantagem, o Flamengo acabou se acomodando dentro de campo, abusando dos chutões e levando pouco perigo ao gol de Edson. O Santa também não reagiu, teve apenas uma chance com Grafite, que ficou nas mãos do goleiro Paulo Victor.

Vitória tranquila...

Com a mesma postura do primeiro tempo, o Flamengo não sentiu dificuldades diante do apático Santa Cruz, voltando a balançar a rede com Willian Arão, aos 11 minutos e nos minutos finais, Cirino ampliou a vitória e decretou os três pontos.

Tabela

Com a vitória, o Flamengo segue na vice-liderança, com 57 pontos, atrás do líder Palmeiras com uma desvantagem de três pontos. O Santa segue na zona de rebaixamento, na décima nona posição, com 24 pontos.

As equipes voltam a campo no meio da semana, na próxima quarta-feira (12), o Santa encara o Corinthians na Arena Pantanal, no dia seguinte o Flamengo encara o Fluminense, no Raulino de Oliveira.

Por Bruna Ficagna