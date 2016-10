/ / Famosos como Ricky Tavares, Marcela Barrozo, Jessika Alves, Thalita Zampirolli, entre outros prestigiam evento de reinauguração de clínica de estética

Lexa também compareceu no coquetel e foi apresentada como garota propaganda da Rio Arte Estética e Beleza





Nesta quinta-feira, diversos famosos, como Ricky Tavares, Marcela Barrozo, Jessika Alves, Thalita Zampirolli, entre outros, compareceram ao coquetel de reinauguração da Rio Arte Estética e Beleza, localizada no shopping Downtown, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento também contou com a presença de Lexa, que foi apresentada como nova garota propaganda da clínica de estética.





A festa foi comandada pela DJ Gata, Rapha Andrade. A beldade ainda aproveitou a ocasião para fazer tratamentos estéticos e fez topless durante os procedimentos.

Thalita, que está de visual novo, também mostrou o corpão durante tratamento na clínica.



Foto Anderson Borde Agnews