/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte apoia Campanha Outubro Rosa

Com o objetivo de apoiar a Campanha Outubro Rosa, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizou o Movimento Circuito Rosa, no dia 10 de outubro, nas dependências da Faculdade, que contou com palestras de conscientização e apresentação cultural.

A abertura do evento foi feita pelos acadêmicos do curso de Psicologia, que apresentaram uma aula de zumba, coreografia feita pela acadêmica Izabel Frider – professora do ESPAC – Espaço Pedagógico de Arte e Cultura Floriano Frider. Após a apresentação, a Dra. Eliane Elisa Donadel Guimarães Dal Sochio ministrou uma palestra com o tema “Câncer de Mama”, em que foram abordados métodos de diagnóstico precoce através de autoexame e exame de imagens (mamografia e ultrassonografia), sequelas, tratamento e acompanhamentos adequados, além de número de casos no Brasil e no estado de Mato Grosso, com a intenção de conscientizar os governantes da importância da liberação do exame de Mamografia para mulheres a partir dos 40 anos de idade.





De acordo com a palestra, entidades de representação da classe médica condenaram uma portaria publicada pela União em 12 de novembro do ano de 2013 que exclui o direito a mamografia bilateral para mulheres de até 49 anos. Com isso, o médico que fizer o exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS) terá que escolher uma das mamas da paciente para fazer o exame preventivo.