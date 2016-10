/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promove Ciclo de Palestras: O Professor como agente de mudança e transformação

Com o objetivo de celebrar o Dia do Professor, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, através das Coordenações dos cursos de Pedagogia e Letras, promove o Ciclo de Palestras: “O professor como agente de mudança e transformação”, para os acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia da FCSGN. O evento acontecerá nos dias 11 e 1 3 de outubro, a partir das 19h, no auditório da UAB: Universidade Aberta do Brasil.



A profissão de professor é nobre e grandiosa uma vez que possui a missão de passar conhecimento, princípios e valores, com o intuito de contribuir para a formação do pensamento crítico e do caráter do indivíduo. O Professor é um agente de transformação social quando ele se propõe a ser um bom profissional e tem o apoio da sociedade. Seu grande desafio é ser um docente investigativo e reflexivo que se utiliza das mudanças para se atualizar, aprimorar seu conhecimento e, desta forma, oferecer aos alunos sempre o que há de melhor e mais atualizado.

Somente os participantes dos dois dias receberão certificado com carga horária de 10h. Confira a programação: 11/10 19h – Cerimônia de Abertura e Composição da Mesa de Honra 19h30 – Apresentação Cultural 20h – Mesa Redonda com temática “A Reforma do Ensino Médio”

13/10 19h – Palestra Reinvestimento Libidinal – Psicólogo Anilso Getulio Buchardt 20h – Palestra Saúde Mental – Psicóloga Karine Fogaça Langner 21h – Palestra Afetividade e Emoção – Psicóloga Gilmara Silva de Siqueira

Para mais informações, entrem em contato com as Coordenações dos Cursos de Letras e Pedagogia. Ascom/FCSGN