/ / "Estamos organizando o caos que encontramos no Estado", diz Pedro

O governador Pedro Taques (PSDB) defendeu os esforços de sua gestão para enfrentar a “herança maldita” deixada pelo governo Silval Barbosa (PMDB). O chefe do Poder Executivo destaca os esforços que a atual gestão tem feito desde que assumiu o comando do Estado para colocar as administrar a máquina pública e entregar serviços e políticas públicas aos mais de 3 milhões de mato-grossenses.

Taques lembra que em entrevista recente o presidente Michel Temer abordou a atual crise econômica nacional como sendo a mais grave da história do país. Para o comandante do Palácio Paiaguás, a situação revelada hoje no âmbito nacional vem sendo enfrentada em Mato Grosso desde o ano passado, quando assumiu o governo.

“Costumo ser criticado por lembrar do que fizeram no passado. Fui eleito com o compromisso de passar nosso Estado a limpo. Quando falo de crise, é a verdade. Quando digo que destruíram nosso Estado não quero assustar, quero trazer luz à situação. O governo passado endividou nosso Estado muito além de sua capacidade e nos deixou essa herança maldita. Mas, eu estou motivado a sair dessa crise. Estamos organizando o caos que encontramos no Estado e reafirmo a necessidade de união para superarmos o momento”, defendeu.

Segundo Taques, as medidas adotadas por sua equipe econômica serão capaz de fazer o Estado se recuperar da forte crise. “Nosso governo é capaz de apresentar soluções para o futuro e tem força para enfrentar o presente. Estamos fazendo um grande ajuste fiscal desde o primeiro dia de governo.

Encontramos apenas R$ 84 mil na Conta Única do Estado e o demonstrativo de que o ano terminaria com déficit nas contas públicas de mais de R$ 1 bilhão. Trabalhamos muito em 2015 e seguimos o nosso ajuste no ano de 2016. O mês de setembro, até o momento, foi o mais difícil, mas fizemos o enfrentamento com seriedade”, afirmou.

O chefe do Poder Executivo de Mato Grosso afirmou ainda que lamenta que a oposição usa o momento de crise para atacar o governo. “Todos sabem que o fizeram com o Estado, roubaram Mato Grosso e hoje estão presos. Quando atacam o nosso governo eles defendem o anterior, defendem os que estão presos”, destacou.

Taques conta que para superar o momento o Estado tem tomado medidas duras, principalmente no que diz respeito ao custeio da máquina pública. Para diminuir os gastos com custeio, Taques determinou um novo horário de expediente, entre 13h e 19h nas repartições públicas e corte em gastos com energia, água, telefone, aluguel de carros, aluguel de imóveis e despesas com diárias.

Para se ter uma ideia do gasto com a máquina pública, a manutenção no mês de agosto ficou em R$ 210 milhões, a conta do mês de setembro ficará em R$ 138 milhões, ou seja, R$ 72 milhões a menos.

Segundo o governador, o plano de trabalho em andamento pretende arrecadar R$ 275 milhões ainda neste ano. Essas medidas fazem parte de quatro eixos estratégicos que o Executivo vem lançando mão na busca pelo equilíbrio das contas públicas.

Entre estas ações, está o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Refis-MT). A previsão é de arrecadar R$ 60 milhões nos primeiros 30 dias do programa, que já está em vigor, e totalizar R$ 150 milhões até o final deste ano.

Da Assessoria