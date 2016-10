/ / Escolas Municipais de Guarantã do Norte recebem espetáculo sobre saneamento e preservação do meio ambiente

Três escolas municipais de Guarantã do Norte receberam nesta semana, espetáculo com teatro de bonecos, que ensina de forma divertida sobre a importância da água e esgoto tratados, além da preservação do meio ambiente. A ação faz parte do encerramento do Programa Saúde Nota 10, desenvolvido pela Águas de Guarantã em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.





Antes de participar das apresentações teatrais, cerca de 830 estudantes das escolas municipais Estrelinha do Norte, Sueli Olmira e Santa Marta receberam no mês de julho palestras educativas e participaram de um concurso cultural com o tema “Água e Esgoto Tratados: Saúde para Todos”. Os melhores desenhos, frases e redações foram escolhidos e os vencedores receberam os prêmios após o espetáculo.





Para a coordenadora Layna Oliveira Gomes, da Escola Municipal Santa Marta, a peça teatral foi maravilhosa e contribuiu muito com o trabalho dos professores. “Os alunos se divertiram muito, ficaram encantados com as apresentações. Já trabalhamos com atividades socioambientais na escola e a peça teatral reforça o trabalho sobre preservação da água e meio ambiente que divulgamos em sala”, ressalta.





O estudante Guilherme do 5º ano, que participou na Escola Santa Marta, disse que gostou muito do espetáculo. “Foi muito legal. Aprendi muitas coisas, como não jogar óleo na pia e evitar jogar lixo nas ruas porque isso pode poluir os rios”.





O Programa Sanear é Viver também foi finalizado nas três escolas municipais. Os melhores planos de aula que contemplam o saneamento básico, elaborados pelos professores que participaram do concurso, receberam um prêmio em cada escola.





Para mais informações sobre as ações e projetos sociais desenvolvidos pela Águas de Guarantã, acesse www.aguasdeguaranta.com.br ou ligue (66) 3552-1047.







