/ / Érico Stevan é eleito prefeito em Guarantã do Norte

O candidato da coligação, “Rumo novo com a força do povo” Érico Stevam e o vice Marcio da Frio Fest, venceu os seus três concorrentes, obtendo 33,80% dos votos validos. Erico Stevam obteve 4.881 votos, em segundo lugar ficou o candidato Nabson Natan, com 3.817 votos, em terceiro lugar ficou o candidato Lauro Ramos, com 3.356 votos e em quarto lugar, Marcelo de Castro, que recebeu 2.385 votos.