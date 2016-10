/ / Equipamentos para a nova Estação de Tratamento de Água chegam a Guarantã do Norte

Os equipamentos e materiais que fazem parte da construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) chegaram a Guarantã do Norte nesta semana. O módulo de filtro, floculador e um decantador, que compõem a ETA, foram transportados em carretas e serão instalados em bases de concreto construídas na sede da Águas de Guarantã. Para mostrar à população os módulos adquiridos para a melhoria do abastecimento, a concessionária realizou uma carreata na cidade na quarta-feira (19.10).





O comboio, composto de duas carretas, saiu da Avenida Pioneiro José Nelson Coutinho, no Posto Santa Fé, às 9h, percorrendo avenidas e ruas até chegar a sede da concessionária, localizada no Centro. “Este é mais um compromisso que a Águas de Guarantã entrega à população e representa a nossa responsabilidade em prestar um serviço de qualidade e levar mais saúde para os moradores”, destacou o gestor de operações, Lucas Rocco.





Com capacidade de tratamento de 180 mil litros de água por hora, a ETA garantirá o fornecimento de água tratada com ainda mais qualidade e regularidade para a população. A captação da água que abastece o município continuará sendo realizada no Rio Braço Sul e enviada a nova estação por meio de uma adutora. As tecnologias utilizadas terão o que há de mais moderno no setor de saneamento, com investimentos de implantação em torno de R$ 2,4 milhões.





As melhorias fazem parte do programa de obras desenvolvido nos últimos anos pela Águas de Guarantã, que já garantiu avanços importantes no saneamento do município.





Para mais informações sobre as ações realizadas no município pela Águas de Guarantã, acesse www.aguasdeguaranta.com.br ou ligue (66) 3552 1047.











Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu