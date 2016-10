/ / Empreendimento desafia a natureza e mostra que é possível morar em frente à praia em Cuiabá

Um empreendimento imobiliário ousado levou para o centro do país a possibilidade de realizar o sonho da maioria dos brasileiros: morar em frente à praia. A iniciativa que lançou a praia em Cuiabá é o Condomínio Brasil Beach – que possui 32 mil metros quadrados de praia artificial com até três metros de profundidade, em meio a muita areia e água cristalina.





Embora ousada, a praia construída artificialmente no cerrado mato-grossense não é inédita, foi inspirada em grandes construções localizadas em diferentes cantos do mundo. O Brasil Beach foi projetado sob a influência das incríveis praias artificiais construídas por sheiks árabes, no meio do deserto.





Isto, a exemplo dos grandes condomínios residenciais com praias artificiais da Crystal Lagoons erguidos em 60 países. O empreendimento desafia a própria natureza e dribla as condições geográficas quando se propõe a criar praias com águas cristalinas cercadas por edifícios em pleno deserto.





Sim, é possível existir praia no deserto. A bem da verdade, as praias artificiais são soluções inteligentes para lugares de clima quente (árido) e que estão longe do litoral. É neste quesito que entra Cuiabá – uma das cidades mais quentes do país cujo termômetro está acostumado a ultrapassar os 40 graus.





Desafiada a trazer a praia para Cuiabá, a Incorporadora BC Genera – idealizadora do Brasil Beach – acredita no conceito inovador para atrair excelentes oportunidades de negócios e gerar um resultado comercial surpreendente em um momento de retração econômica. “Nunca na história do Brasil Beach vendemos tantos apartamentos como no mês passado, batemos todas as nossas metas mais altas. Isso mostra que operamos descolados de um mercado que enfrenta dificuldades, pois aqui superamos todas as expectativas dos nossos clientes desde o conceito do empreendimento, facilidade de pagamento até o acabamento impecável da construção”, diz Bernardo Bonilha, diretor comercial da incorporadora que comemora o recorde histórico de vendas em setembro.





Tudo é ecologicamente correto. O empreendimento possui tecnologia Crystal Lagoons – sendo a praia preenchida uma única vez, garantindo o uso sustentável da água que passa a ser monitorada por um sistema de filtragem constante. “É praia com água cristalina o ano inteiro, por um custo de manutenção baixíssimo”, explica o diretor.





A praia de Cuiabá também é ideal para a prática de esportes náuticos não motorizados como vela, caiaque, windsurfe, paddle boarding ou stand up paddle, aquatrikes (pedalinhos aquáticos), mergulho, entre outros.





Somado a isso, as opções de lazer ainda se ampliam com a oferta de 1.100 metros de pista de caminhada ao redor da praia, espaço fitness, Club House à beira da praia e Espaço Gourmet. Itens de relaxamento na área de uso comum, como SPA com ducha, ambiente para massagem, hidromassagem e sauna.





Mas se o morador preferir uma disputa de tênis com os amigos, quatro quadras de tênis em saibro estão disponíveis no Brasil Beach. Para os adeptos de outras modalidades, duas quadras poliesportivas e dois campos de futebol society também fazem parte das possibilidades de diversão do condomínio.





CONDOMÍNIO – O condomínio, localizado na Estrada na Guia, está entregando a primeira torre e segue em ritmo acelerado para a conclusão da segunda. Os apartamentos vão de 88 a 155 metros quadrados com até três suítes, decorados com peças exclusivas e detalhes assinados por renomados profissionais. A região é um dos locais que mais se desenvolveu nos últimos 15 anos em Cuiabá. Uma opção diferenciada para investimento com alto potencial de valorização.



Por Naiara Martins