/ / Emanuel Pinheiro (PMDB) é eleito prefeito de Cuiabá com 60,41%

Emanuel Pinheiro, do PMDB, é o novo prefeito de Cuiabá. Ele foi eleito neste domingo (30) para chefiar o executivo da capital pelos próximos quatro anos. O pemedebista teve 157.877 votos, o que corresponde a 60,41% dos votos válidos. Wilson Santos, do PSDB, que também disputou o segundo turno teve 103.483 votos, que equivale a 39,59%.

Entre as principais propostas do prefeito eleito está a implantação da hora estendida nas creches e Centro Municipais de Educação Infantil CMEIs. De acordo com o projeto, as unidades escolares funcionarão uma hora a mais par atender os pais que trabalham até mais tarde. Além disso, Emanuel defende a expansão do projeto Guarda Armada através de um convênio com o governo do estado. No projeto, os policiais militares de folga poderão, voluntariamente, optar por trabalhar na folga e receber pelas horas trabalhadas.