/ / Em votação histórica Celso Henrique tira mais voto que prefeito e puxa três em Guarantã do Norte

Em um votação histórica o candidato a vereador Celso Henrique fez 2.928 votos com isso o PDT do candidato Nabson Nattan o segundo colocado nas eleições, levou quatro cadeira no legislativo, com os votos do CH mais três foram eleitos, sendo: Nonato, Valter do Sindicato e Silvio Dutra, sendo a maior bancada da próxima legislatura com chance inclusive de fazer a presidência.