/ / Em partida eletrizante, Flamengo vence o clássico e fica à um ponto do líder

Com direito a polêmicas, Flamengo vence o Flu por 2 a 1 e volta a ter grandes chances de ficar com a taça

O clássico entre Fluminense e Flamengo não poderia ter sido mais emocionante, com direito a polêmica da arbitragem, gol anulado e falhas do goleirão Julio Cézar, o Flamengo mesmo jogando fora de casa levou a melhor na noite desta quinta-feira (13). Sendo mais oportunista no primeiro tempo e conservador na etapa final, o rubro-negro contou com gols de Leandro Damião e Fernandinho para vencer o tricolor das laranjeiras, e o melhor de tudo é que o líder Palmeiras apenas empatou com o Cruzeiro, diminuindo a vantagem na liderança

Jogando em casa, o tricolor das laranjeiras teve um pouco mais de posse de bola, porém criando boas chances de gols, quem abriu o placar foi o Flamengo. Aos 11 minutos, Diego cruzou e Damião empurrou para o fundo do gol. Embora tivesse tempo para arrancar o empate ainda na etapa inicial, o Fluminense não conseguiu passar pelas defesas de Muralha.

Pressão tricolor

Na etapa final, a busca pelo empate seguiu incessante, até que no primeiro minuto Gustavo Scarpa cabeceou firme para o gol e deixou tudo igual no placar.





Assim não Julio Cézar...

Com certeza o goleiro Julio Cézar não estava em suas melhores noites, o goleirão ao lado de Wellington Silva cometeu muitas falhas, em uma delas, o goleiro errou ao dominar a bola e por pouco não sofreu o gol.

Aproveitando a fragilidade defensiva do time adversário, o Flamengo voltou a marcar aos oito minutos com Fernandinho, que apenas desviou para o fundo da rede.

Polêmica...

Diante de seus torcedores, o Fluminense não desistiu tão fácil da vitória, o tricolor foi para o ataque, obrigou Muralha a fazer grandes defesas, e Henrique claramente impedido ainda marcou o gol de empate, no primeiro instante o árbitro até validou o lance, porém depois de alguns minutos, voltou atrás e marcou o impedimento.

Tabela

Com a vitória, o Flamengo segue na vice-liderança, com 60 pontos e na cola do Palmeiras. Já o Fluminense segue na sexta colocação, com 46 pontos.

Por Bruna Ficagna