/ / Dois elementos assaltam lanchonete no centro de Guarantã do Norte

O proprietário e outra pessoa que se encontrava no interior da lanchonete, foram obrigados a darem todo o dinheiro que havia no caixa, cerca de um mil reais e também algumas carteiras de cigarros. Após pegar o que desejava o mesmo retornou a motocicleta e se evadiram do local. A policia militar foi informada e de imediatamente realizou ronda, mas não obtiveram êxito em encontrar os dois elementos.