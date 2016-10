/ / Cuiabá Arsenal jogará para arquibancadas vazias neste sábado

Reforma não sai do papel e impede torcedor de prestigiar time cuiabano





O Cuiabá Arsenal enfrentará o Goiânia Rednecks em partida válida pelas oitavas de final da Superliga Nacional de Futebol Americano, o Campeonato Brasileiro da modalidade, 1ª Divisão (série A), neste sábado (22.10), às 15h, no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá. Com portões fechados para o público, pois o único estádio municipal da capital está interditado tem quase dois anos na espera de uma reforma por parte da prefeitura.





O último jogo com público recebido pelo Estádio Dutra foi em 26 de fevereiro de 2015, quando Mixto e Luverdense (futebol) empataram em 2x2 e, ao fim do jogo, os mixtenses invadiram o gramado, jogaram objetos no campo e ameaçaram a arbitragem. Por conta desse episódio, na época, o local foi interditado a pedido do Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá. E, até hoje, aguarda que a prefeitura faça uma reforma na estrutura para que o local volte a funcionar.





De acordo com o presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado a equipe levou dez anos para construir uma boa relação com o público mato-grossense para ter o privilégio de contar com a presença dele nas arquibancadas dos estádios. Segundo ele, além do torcedor ser importante para motivar os atletas em campo, sendo o décimo segundo jogador, também contribui para o funcionamento operacional do clube ao comprar os ingressos.





“Nós estamos invictos com uma campanha de cinco vitórias pelo mato-grossense e outras seis pelo nacional. E em nenhuma das partidas pudemos contar com o Dutrinha. Agora classificados para os playoffs (fase de mata-mata), poderemos ter até mais 4 jogos pelo nacional, oitavas, quartas, semifinais e final. E continuamos sem poder contar inteiramente com o Dutra. Nossa torcida está impedida de ver a partida por falta da reforma. O prejuízo já é incalculável”, disse.





Para o Dutrinha voltar ao funcionamento a prefeitura precisa fazer uma reforma para readequar a estrutura à normas de segurança.





Scout





O último adversário da fase classificatória do Cuiabá Arsenal foi o Goiânia Rednecks, também classificado e o oponente do Arsenal nas oitavas de final. Nessa última partida, o Arsenal venceu com placar de 43 a 13, no dia 08.10, em Goiânia (GO). Começou atrás, mas buscou e venceu.





No 1º quarter, o Arsenal abriu o placar com touchdown de interceptação do cornerback Hanay Gonçalo, mas os pontos foram anulados por falta na jogada. Logo depois, o Rednecks marca touchdown (TD) com corrida pelo meio e acerta o ponto extra (placar 07x00). O Arsenal corre atrás e empata com touchdown de passe do quarterback (QB) Marcelo Roversi para o wide receiver Michael Klitzke. E o kicker Thiago Dias emplaca o ponto extra (07x07).





Ainda no 1º quarter, o Rednecks marca novo touchdown com passe longo pelo meio, mas erra o ponto extra (13x07). O Arsenal busca e pontua com retorno de kickoff de Brandon ‘The Rocket’ Watkins. E Thiago Dias encesta o ponto extra (13x14) para finalizar a primeira parte do jogo.





No 2º quarter, o Arsenal marca outro com passe do QB Marcelo Roversi para novamente o wide receiver Michael Klitzke. Com direito de ponto extra feito por Thiago Dias (13x21). Em seguida uma interceptação do free safety Kenneth Joshen devolve a posse da bola para o Arsenal, que emplaca touchdown de passe do QB Roversi para o também wide receiver Kenneth Joshen. E o kicker Thiago Dias acerta mais uma para fechar a segunda parte do jogo (13x28).





No 3º quarter, o quarterback Marcelo Roversi é substituído pelo quarterback Daniel ‘Dandan’ Pereira. O Kenneth Joshen fatura outra interceptação, o QB Dandan leva fumble e ocorre uma sequência de faltas por parte de ambos os times. Nenhum pontua e o terceiro tempo termina.





No 4º quarter, o Arsenal faz touchdown de passe do QB Dandan para o wide receiver Brandon ‘The Rocket’ Watkins, que recebe dentro da endzone. E Thiago Dias acerta o XP (13x35). E logo depois, o QB Dandan passa para o wide receiver Bruno Loeschke receber dentro da endzone. E, no ponto extra, o Arsenal arrisca conversão de dois pontos. O QB Vinícius Alexandre ‘Bozo’ substitui Dandan e passa para o wide Igor Mota fazer um belo tontidaun cuiabano (13x43).





Texto: Junior Martins

Fotos: Junior Martins

Fotos: arquivo Cuiabá Arsenal