/ / CRO Itinerante aterrissa em Matupá

Promover a prevenção em saúde bucal da população e, ao mesmo tempo, atualizar e capacitar os profissionais da área da Odontologia quanto às leis e normas voltadas ao exercício profissional – bem como para o funcionamento de estabelecimentos de assistência odontológica. Com este mote, o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), por meio do projeto “CRO Itinerante”, promoveu palestra, nesta segunda-feira (24), em Matupá.





O “CRO Itinerante” tem entre as suas metas a interiorização das relações institucionais, ao garantir a aproximação entre os serviços ofertados pela autarquia e os profissionais da Odontologia estabelecidos no Estado. Fiscalizar as atividades odontológicas tem sido um dos objetivos alcançados com sucesso pelo CRO-MT – que conta com o apoio da população e dos profissionais da área de saúde bucal para denunciar e, consequentemente, combater o exercício ilegal da profissão.





Ministrada pela cirurgiã-dentista Samara Valêncio de Melo, a palestra “Normas, Regulamentos e Condutas em Serviços Odontológicos” propiciou aos profissionais estabelecidos em Matupá e região o intercâmbio de informações sobre o assunto. Entram em cena o Código de Ética Odontológico e temas como, por exemplo, processos de segurança e biossegurança, responsabilidades básicas, requisitos de organização e riscos ocupacionais.