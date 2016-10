/ / Crise hídrica no Estado pode fazer preço do café subir até 25% nos próximos dias

A queda da vazão dos rios e a consequente escassez da água nas lavouras decorrentes da falta de chuvas no Estado irá impactar no preço de um dos mais tradicionais produtos nas casas capixabas. Segundo o Sindicato dos Torreifadores de Café (Sincafé-ES), o preço do café pode aumentar até 25% nos próximos dois meses.