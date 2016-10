/ / Corpo de Bombeiros localiza os corpos de adolescentes que desapareceram no Rio Peixoto

No local acontecia uma confraternização do dia dos professores.

Após 30 minutos de trabalho do Corpo de Bombeiros de Colíder foi localizado o corpo dos dois adolescentes que desaparecem no Rio Peixoto por volta das 14h deste sábado (15-10) próximo a Fazenda Longo no município de Peixoto de Azevedo.

Os corpos estavam próximos ao local de onde desapareceram, a família foi levada para o local para reconhecer os garotos, Gabriel Augusto de 12 anos e Guilherme Augusto de 15 anos que iria fazer 16 anos neste domingo (16-10).

A Politec, Polícia Civil e Polícia Militar se empenharam nas buscas aos corpos dos garotos.

No local segundo informações já noticias pelo Olhar Cidade acontecia uma confraternização do dia dos professores, os pais Edilene Chaves e Silas são professores da Rede Municipal de Ensino de Peixoto de Azevedo e participavam da confraternização com a família.

Edilene teve que ser encaminhada ao Hospital Regional para cuidados médicos, a funerária Santa Maria foi acionada para fazer os preparativos fúnebres.