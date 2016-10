/ / Copete marca, Santos vence o clássico e deixa São Paulo próximo do Z-4

Em partida equilibrada, Santos abre o placar com Copete, assegura vantagem e vence o tricolor por 1 a 0

Com Pacaembu repleto de torcedores tricolores, quem fez a festa foi o Peixe. Na noite desta quinta-feira, o Santos assegurou sua terceira vitória consecutiva no campeonato, ao vencer o rival São Paulo. Em um clássico que começou equilibrado, o que prevaleceu foi o oportunismo do time da Vila, que contou com Copete para abrir o placar e assegurar os três pontos para o Peixe, que segue firme na quarta posição.





Muitos chutões...

O São Paulo também criou boas chances de gols durante a partida, no entanto, exagerou nos chutões, que levaram pouco perigo ao gol de Vanderlei. Já o Santos depois de criar as melhores oportunidades no primeiro tempo, voltou a campo na etapa final e aos 37 segundos da partida, Copete aproveitou passe de Lucas Lima, para completar para o fundo do gol.

Tabela

Com a vitória, o Santos segue na quarta posição com 54 pontos, já o São Paulo fica na décima quarta colocação, com 36 pontos.

O Santos volta a campo no próximo domingo (16), contra o Grêmio na Vila Belmiro. No dia seguinte, o São Paulo enfrenta o Fluminense no Edson Passos.

Por Bruna Ficagna