/ / Com gol no fim, Botafogo vence o Figueira no Orlando Scarpelli

Fora de casa, Botafogo conta com gol de Bruno Silva, vence o Figueirense por 1 a 0 e se aproxima do G-6

Quem diria que o Botafogo, aquele mesmo que estava na zona de rebaixamento no primeiro turno, iria brigar por uma vaga para a Libertadores de 2017? Nem mesmo os torcedores mais otimistas esperavam por isto, porém após a vitória diante do Figueirense neste domingo (09), o time deu um salto na tabela, e como aumentaram as vagas para a Liberta, a equipe carioca passa almejar uma posição dentro do G-6, algo que os torcedores também desejam muito.





O Herói do domingo

Embora o Botafogo buscasse a vitória desde os primeiros minutos da etapa inicial, estava difícil passar pelas defesas do Figueirense e principalmente pelas defesas de Gatito Fernández, mas Bruno Silva aos 46 minutos marcou o gol solitário da partida, garantindo os três pontos ao time carioca.

Tabela

Com a vitória o Botafogo sobe para a sétima posição, com 44 pontos. O Figueira ainda segue na luta contra o Z-4, na décima oitava posição, com 31 pontos.

Por Bruna Ficagna