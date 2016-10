/ / Com gol anulado, Corinthians empata com o Galo na Arena

Em partida equilibrada, Timão tem gol anulado e empata em 0 a 0 com o Atlético

Sem vencer há seis rodadas no campeonato brasileiro, o Corinthians entrou em campo na noite desta quarta-feira (05) e não conseguiu passar pelo Atlético Mineiro. Em partida equilibrada e com raras chances de gols, o Timão conseguiu balançar a rede com Gustavo, mas o lance foi anulado e impediu que o time paulista saísse de Itaquera com os três pontos.





Foi Falta?!

Em uma partida movimentada, porém com raras chances de gols, o Corinthians chegou a abrir o placar com Gustavo, que aproveitou bom cruzamento de Marquinhos Gabriel para concluir para o fundo do gol, no entanto, o auxiliar anulou o lance pois no momento da finalização, Gustavo fez falta em Gabriel e acabou tendo seu gol muito bem anulado.

Pressão na etapa final

Jogando fora de casa, o Atlético Mineiro teve que se fechar na marcação para não sofrer gols, e aos 34 minutos acabou ficando com um homem a menos, pois Leandro Donizete recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso de campo. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético não deixou o Timão balançar a rede.

Tabela

Com o empate, o Atlético Mineiro acaba se distanciando da ponta da tabela. O time segue na terceira posição, com 53 pontos e com quatro pontos de desvantagem em relação ao líder Palmeiras. Já o Corinthians segue na oitava posição com 42 pontos.

As equipes voltam a campo no meio da semana, o Corinthians joga na próxima quarta-feira (12), diante do Santa Cruz na Arena Pantanal. No dia seguinte, o Atlético Mineiro encara o América no Mineirão.

Por Bruna Ficagna