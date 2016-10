/ / Circuito Estadual de Tênis começa nesta quarta em Cuiabá

Primeiro dia de competição terá 54 confrontos





A 14ª etapa do Circuito Estadual de Tênis começa nesta quarta-feira (12), com partidas pela manhã, tarde e noite, e segue até domingo (16.10), no Clube Monte Líbano, em Cuiabá. Na etapa, chamada de Monte Líbano Titânia Open de Tennis, foi investido 60 mil reais na estrutura, tem mais de 10 mil em prêmios em dinheiro, praça de alimentação com comidas típicas, área de descanso, telão com as partidas ao vivo e promete reunir os melhores tenistas de MT.





De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, além do torneio ser uma etapa do estadual, também terá duas categorias com pontos válidos para o ranking nacional, a 1ª Classe Profissional e o Infanto-juvenil G3. Segundo ele, nesse 1º dia, quarta-feira (12.10), haverá jogos no período da manhã, das 07 às 12h, no período da tarde, das 16h às 18h30, e no início da noite, das 18h30 às 20h30. Com entrada gratuita para o público!





“Todos estão convidados para prestigiar o tênis. Teremos área coberta nas arquibancadas, área de descanso com puffs, climatizadores e tomadas para recarda de celular, praça de alimentação com chopp louvada e toda uma equipe de segurança e limpeza em tempo integral. A competição começa nesta quarta, as disputam se intensificam nos dias seguintes e as finais estão previstas para ocorrer no domingo, 16 de outubro, pela manhã, entre 07 e 11 horas”, comenta Rivaldo.





Dentre as 54 partidas que serão feitas no 1º dia (12.10), alguns dos destaques serão: Priscila Oliveira versus Paula Moraes pela 1ª Classe Feminina (08h30); Matheus Sampaio contra Cid Borges na 1ª Classe Acima (para tenistas acima de 34 anos – 09h30); Elvis Barreto com Ariovaldo Custódio na Classe 35 anos A (16h00); Matheus Denti versus Geraldo Prado na 1ª Classe (17h30); Fladerson contra Walter Storck na 35 A (17h30); E Clovis Junior e João Leite na 3ª Classe (18h30).

Serviço





A 14ª etapa do Circuito Estadual de Tênis será realizada, de 12 a 16 de outubro, no Clube Monte Líbano, que fica localizado na Avenida República do Líbano, s/n, no Jardim Monte Líbano, em Cuiabá (MT).





Texto e fotos: Junior Martins