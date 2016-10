/ / Ciclo de Palestras da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte celebra Dia do Professor

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizou, durante os dias 11 e 13 de outubro, o Ciclo de Palestras – “O Professor como agente de mudança e transformação”. O evento, que teve o objetivo de celebrar o Dia do Professor, foi organizado para os acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia da FCSGN e aconteceu na UAB – Universidade Aberta do Brasil.





Durante as duas noites, foram ministradas palestras voltadas para o tema “O Professor como agente de mudança e transformação”. Na primeira noite do evento, foi realizada a abertura pelo acadêmico do 6º semestre B do curso de Letras, João Edivaldo de Latres e os alunos do Colégio Agrícola de Terra Nova do Norte, que cantaram e tocaram músicas sertanejas. Após a apresentação cultural, foi ministrada a palestra “A reforma do Ensino Médio”, pelo professor Me. Valdecir de Carvalho. Em seguida, houve uma mesa-redonda, em que os acadêmicos puderam levantar dúvidas acerca do tema que foram debatidas pelo ministrante e os professores da FCSGN.





Ao final da noite, os acadêmicos foram homenageados pela coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia, prof. Hermenegilda Moraes Correia, com uma bela mensagem pelo Dia dos professores e uma lembrança entregue a cada um deles.





Na segunda noite, foram ministradas as palestras: Reinvestimento Libidinal - pelo psicólogo Anilso Getulio Buchardt; Saúde Mental do Professor – pela psicóloga Karine Fogaça Langner; Afetividade e Emoção – pela psicóloga Gilmara Silva de Siqueira; intercaladas por uma aula de zumba apresentada pela professora Ana Paula Marciano da Academia Bella Forma – A Academia da Mulher.





A profissão de professor é nobre e grandiosa uma vez que possui a missão de passar conhecimento, princípios e valores, com o intuito de contribuir para a formação do pensamento crítico e do caráter do indivíduo. O Professor é um agente de transformação social quando ele se propõe a ser um bom profissional e tem o apoio da sociedade. Seu grande desafio é ser um docente investigativo e reflexivo que se utiliza das mudanças para se atualizar, aprimorar seu conhecimento e, desta forma, oferecer aos alunos sempre o que há de melhor e mais atualizado.





Ascom/FCSGN