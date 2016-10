/ / Capacitação da mão de obra é desafio para aumento da produção de alimentos

No próximo domingo (16.10) é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que a população mundial crescerá 31% e a demanda por alimentos crescerá 70%. Com o mundo demandando mais alimentos, o trabalho no campo será cada vez mais importante.





O aumento da produtividade sem aumentar a área de produção é um dos grandes desafios e profissionais capacitados serão uma necessidade ainda mais fundamental neste processo. "A formação de mão de obra é um dos pilares da construção desta agropecuária que vai alimentar uma população que cresce continuamente", destaca o superintende do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT).





Segundo a previsão da FAO, em 250 haverá cerca de 9,7 bilhões de pessoas no planeta. Além da população crescer 31%, as pessoas vão ganhar cada vez mais. A renda vai aumentar em várias partes do mundo e, com isso, haverá um aumento considerável na demanda por alimentos. "As pessoas vão querer morar melhor, comer bem e viver com mais conforto", destaca Celidonio.





Diante destes números e com os desafios cada vez maior, será preciso buscar cada vez mais produzir mais em menos espaço, ou seja, aumentar a produtividade e a rentabilidade. O Brasil contribui em 7% com a produção de grãos do mundo e a expectativa é que destes 70% da demanda mundial, 40% serão do Brasil que assume cada vez mais o papel de protagonista nesse ranking de maiores produtores.





Vivendo agora a era da agrointeligência, ter conhecimento já era um diferencial quando vivemos a chamada revolução agrícola. Agora temos a necessidade de ter profissionais muito mais preparados. "Adequar mão de obra é oferecer educação para poder enfim conectar o campo com a tecnologia existente e dar conta do recado", finaliza o superintendente.





Conhecimento - O SENAR-MT tem trabalhado para inserir todo o tipo de profissional no setor do agronegócio. A instituição oferece produtos para quem quer ter o primeiro contato com o agronegócio, EaD, palestras oficinas, produtos de qualificação para trabalhadores que querem entrar no mercado com cursos de alta carga horária.





O carro chefe são os produtos de aperfeiçoamento para aqueles que já trabalham no campo e querem se aperfeiçoar. Ao todo temos mais de 250 treinamentos que atendem 15 cadeias produtivas e mais 15 programas especiais.





Data - O Dia Mundial da Alimentação foi estabelecido em 1979 na 20ª Conferência da FAO. A data marca o dia da fundação da instiuitção, ocorrida em 1945. Todos os anos, a entidade lança um tema de comemoração e o deste ano será "o clima está mudando: a alimentação e a agricultura também”.





Por GECOM SENAR-MT